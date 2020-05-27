İspanya Yüksek Spor Konseyi açıkladı! ‘Taraftarlar 2020/21’de stadyuma dönebilir’

İspanya Yüksek Spor Konseyi Başkanı Irene Lozano, futbolda 2020/2021 sezonunda taraftarların stadyumlara dönmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Lozano, İspanya hükümetinin sporda normalleşme için bir yol haritası belirleyeceğini ancak stadyumlara gelecek taraftar sayısının sınırlı sayıda olacağını belirtti.

Taraftarların stadyumlara dönmek istemesiyle ilgili konuşan Irene Lozano, “Salgının ve durumun nasıl ilerlediğine bağlı olarak, önümüzdekis ezon stadyumlara belirli sayıda taraftar koymaya başlayabiliriz. Asıl amacımız bu sezonu bitirebilmek. Bu yüzden şu anda en iyi seçeneğimiz maçların seyircisiz olarak oynanması. Ancak yeni normale döndüğümüzde stadyumları, sağlık kontrollerini uyguladığımız sürece seyircilerle doldurabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İspanya’da mart ayının ortasından itibaren koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen La Liga’nın dönüş tarihinin 11 Haziran olarak belirlendiği açıklanmıştı.