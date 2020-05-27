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Sözcü

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiltere 2. Lig'de Morecambe forması giyen genç futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu.

14:02 -
Haberler Diğer Ligler
İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Morecambe kulübünde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında çıkan haberler üzerine, polisin ihbar sonrası Mbulu’un evine gittiği ve cansız bedenini buldukları belirtildi.

Mbulu’nu kulübü, ani ölüm sonrası resmi internet sitesinden şu paylaşımı yaptı:

“Morecambe kulübü olarak Mbulu’nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu’nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz.”

Christian Mbulu