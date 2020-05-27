Gareth Bale: ‘Taraftarların ıslıklaması öz güven kaybı yaşattı’

Real Madrid’e transfer olduğu günden itibaren tartışmaların ve eleştiri oklarının hedefi olan Gareth Bale, Real Madrid taraftarlarının kendisini yuhlaması nedeniyle öz güven sorunları yaşadığını itiraf etti.

2013 yılında Tottenham’dan transfer edilen Galler’in yıldız futbolcusu, beklenen performansı sergileyemediği için birçok maçta Real Madrid taraftarının ıslıklı protestolarına maruz kaldı.

Bir podcast yayınında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, “Her maçta aşırı baskı var. İyi oynayamıyorsanız başınız belada demektir. Statta 80 bin kişi tarafından ıslıklandım çünkü iyi oynamadım. Bunu birkaç kez yaşadım. Bu hiç hoş değil ve güvenini de sarsıyor” ifadelerini kullandı.

Taraftarların neden böyle bir tepki verdiğini anlayamadığını söyleyen Bale, “Sahada iyi oynayamıyorsanız, taraftarlarınızın daha iyisini yapmanıza yardımcı olmaya çalışmasını beklersiniz. Ama tam tersini yapıp seni ıslıklıyorlar” dedi.

“İNSANLAR ‘VAY BE’ DEDİRTEN ŞEYLERİ SEVER”

“Futbolda harika bir maç çıkartabilirsiniz ama beş maçta gol atamazsanız herkes korkunç oynadığınızı söylüyor” diyen Bale, “Kendince iyi oynadığını düşünüyorsun, sadece gol atmadın ya da asist yapmadın. Ama insanlar sadece golleri, asistleri ve ‘vay be’ dedirten şeyleri sever. Bazen bu her zaman gerçekleşmez” diyerek taraftarların bakış açısını eleştirdi.

Golf oynamasının İspanya’da olay olması konusuna değinen Gallerli yıldız, “Birçok insanın bu konuyla ilgili sorunu var. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum çünkü doktorlarla konuştum ve sakatlığımla ilgili sorun olmayacağını söylediler. Medya ise benim için iyi olmadığını, dinlenmem gerektiğini söyledi” şeklinde konuştu.

Futbolda işlerin iyi gitmediği zaman golf oynamanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Bale, “Parkurda olup her şeyden uzaklaşmak güzel. Bazen arkadaşlarımla, bazen biraz müzikle tek başıma oynuyorum” yorumunda bulundu.