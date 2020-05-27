EuroLeague’in iflası

EUROLEAGUE, turnuva değil organizasyon olarak nasıl yerlerde süründüğünü kanıtladı. EuroLeague yönetiminin en önemli turnuvası ile ilgili beyaz sezon kararı aldığı gün ‘asıl patron' FIBA, üye federasyonlara ‘geri dönüş' planlarını yollamıştı bile.

Tüm turnuvalarını önümüzdeki sezonun başına kaydıran, bu süreçte bir pandemi kurulu oluşturup Dünya Sağlık Örgütü ile görüşmeler yapan FIBA, tecrübesiyle EuroLeague'i hezimete uğrattı.

EUROLEAGUE'I yönetenler 2.5 ay neyi bekledi, anlamak mümkün değil. Kararı alırken, 11 A lisanslı takımın oylamaya katılması, diğer 7 takımdan üvey evlat gibi sadece görüş alınması ayrı bir skandal olarak kayıtlara geçti!

Tarihi bir sezon geçiren Efes'e yazık olduğunu düşünenlerin sayısı çok. Bu konuda “Lider olmanız elbette iddianızı ortaya koyuyor ancak şampiyonluğun garantisi anlamına gelmiyor” diyerek yan çizmeyi tercih eden CEO Bartomeu'ya şu soruyu sormak lazım: “Aynı pozisyonda Real Madrid veya Barcelona olsa tescil mi ederdiniz yoksa yine beyaz sezon kararı mı alırdınız?”

ANA sponsoru, SÖZCÜ'ye yıllardır ambargo uygulayan bir Türk markası olan, Türkiye'nin hatırı sayılır firmalarının da destek verdiği bir organizasyonda parayı verenin düdüğü çalmadığı ortadayken, EuroLeague'in her anlamda iflas ettiğini söylemek mümkün.

FIBA turnuvalarına geçiş başladı. Böyle giderse ikinci turnuva EuroCup'a katılacak takım bulamayacaklar. Ekonomik sıkıntılar tavan yapmışken, bütçeler küçülürken gelirleri arttıramazlarsa EuroLeague'in birkaç yılda tarihe karışmasına kimse şaşırmasın.