Emre Can: Tüm konuşmalar maaş ile ilgili! Neyi yanlış yaptık?

Bayern Münih’in Borussia Dortmund’u yendiği maçın ardından sarı siyahlı ekibin oyuncusu Emre Can Sky mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

‘MUCİZE OLMAZSA BAYERN ŞAMPİYON OLACAK’

Emre Can “Kötü bir oyun sergilemedik. İki taraf da karşılaşmayı kazanabilirdi ama son dakikalarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son paslarımızı doğru bir şekilde veremedik ve maalesef maçı kaybettik. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Şampiyonluk konusunda gerçekçi olmalıyız. Kendi yolumuza bakıp son maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, Bayern şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

Emre Can, corona virüsü sürecinde futbolcuların maaşları ile ilgili konuşmalara, indirim yapmaları gerektiği yönündeki tartışmalara tepki gösterdi.

‘FUTBOLCULAR MİLYONLARCA YARDIM YAPTI’

Kazandıkları paranın bu kadar konuşulmasının yanlış olduğunu belirten Emre Can, “Futbolla ilgili tüm konuşmalar bizim maaşımız ile ilgili. Neyi yanlış yaptık biz? Büyük çoğunluğumuz toplumun geri kalanının yaptığı gibi kurallara uydu. Futbolcular milyonlarca yardım yaptı, iyi işlere imza attı ama bunları konuşmuyoruz” dedi.

‘BAĞIŞLARIMI KONUŞULSUN DİYE YAPMIYORUM’

Futbolcuların bağış yaptığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Herkesin kendi düşüncesi var ama ben futbolcuların topluma kazandıklarının bir kısmını vermeye çalıştığını görüyorum. Ben bağış yaptığımda, insanlar benim iyi bir insan olduğumu düşünsün diye yapmıyorum. Yardımcı olmak için yapıyorum. İnsanlar bunun farkına varmalı.” ifadelerini kullandı.