Eczacıbaşı VitrA, Mirkovic’i renklerine bağladı

Sırp pasör Sladjana Mirkovic, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA forması giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sırp Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Mirkovic'le anlaştık. Kadromuza uygun olan yetenekli pasörle birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok memnunuz” denildi.

1995 Uzice doğumlu Sırp oyuncu, 185 cm boyunda ve pasör olarak görev yapıyor. Profesyonel kariyerine, OK Vizura takımında başlayan oyuncu, daha sonra sırasıyla Dinamo Azotara Pancevo, Telekom Baku, Chemik Police ve Volley Bergamo takımlarında oynadı. Mirkovic, 2015 yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı'nda görev yapıyor.

Kulüp Başarıları

· Sırbistan Ligi Şampiyonlukları (2013-14, 2014-15)

· Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013, 2014)

· 2014-15 Sırbistan Kupası Şampiyonluğu

· 2016-17 Azerbaycan Ligi Şampiyonluğu

· 2017-18 Polonya Ligi Şampiyonluğu

· 2018-19 Polonya Kupası Şampiyonluğu

Milli Başarıları

· 2011 Yıldız Kızlar Avrupa Üçüncülüğü

· 2011 Yıldız Kızlar Dünya Üçüncülüğü

· 2012 Genç Kızlar Avrupa İkinciliği

· 2015 Avrupa Oyunları Üçüncülüğü

· Avrupa Şampiyonlukları (2017, 2019)