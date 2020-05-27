Daniel Abt kovuldu! Sahtekarlığı cezasız kalmadı

Corona virüsü salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen Formula E yarışlarında birinci olan Audi pilotu Daniel Abt’ın hile yaptığı ortaya çıkmıştı. Büyük tepkiye neden olan olay sonrası Audi, 2004 yılından bu yana takımın bir parçası olan Abt’ı kovma kararı aldı.

Tıpkı Formula 1’deki gibi salgın nedeniyle gerçek yarışların yerini alan ve ‘Evde kal yarışları’ adıyla yapılan sanal şampiyonada yaptığı sahtekarlık sonrası gündeme oturan Abt’ın takımla ilişkisi kesildi. Audi tarafından alınan kararı açıklayan Abt “Audi ile yaptığımız görüşmede birlikteliğimizin sona erdiği bildirildi. Artık Formula E yarışlarında birlikte olmayacağız. Ortaklığımız sona erdi” ifadelerini kullandı.

Abt’ın, sanal yarışlarda yedek bir pilot kullandığı belirlenmişti. Abt konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Bunu kendime avantaj sağlayarak yarışı kazanmak için yapmadım. Olaya eğlenceli bir hikaye eklemek için yaptım. Zaten kazandığım 10 bin Euro’yu da hayır kurumuna bağışladım. Bunu yaparken olayın bu kadar ciddiye alınacağını ve sonuçlarının böyle olacağını düşünmedim. En büyük hatam bu oldu” dedi.