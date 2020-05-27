Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke’den Teknik Direktör Lucien Favre’a destek

Bayern Münih, Bundesliga’nın 28. hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund’u 1-0’lık skorla mağlup edip kritik bir üç puan elde ederken farkı da 7’ye çıkararak şampiyonluk yolunda ciddi bir adım attı.

Alman basınında mağlubiyetin ardından Borussia Dortmund’da Teknik Direktör Lucien Favre’ın koltuğunun tehlikede olabileceği konuşulurken Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, “Bir hoca değişikliği tartışmasına girmeye gerek yok” derken Favre’ı savundu. Almanya Kupası’ndan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenen, ligde de şampiyonluk yarışında yara alan Favre’ın Borussia Dortmund’la bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Favre’ın sözleşme süresini tamamlayıp tamamlayamayacağı merak edilirken Watzke, “Ligin ikinci yarısını çok çok iyi geçiriyoruz. Salıya kadar ligde maksimum 30 puanın 27’sini almıştık” dedi. Ligde Bayern öncesi 10 maçta dokuz galibiyet alan ve üst üste son altı maçını kazanan Dortmund kalan altı maçta da aynı seriyi yakalayıp mucize bekleyecek.

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‘Favre, baskı altında değil’

Watzke, Favre’ın psikolojik durumu hakkında da konuşurken “Son haftalarda çok odaklanmış gözüküyordu. Baskı altında bir adam izlenimi vermiyor” diye konuştu. Maçın ardından gelecek haftalarda açıklamalar yapacağını söyleyen Favre ise WAZ gazetesine konuştu ve “Bırakmayı düşünmüyorum. Şu an bir durum değerlendirmesi yapmanın zamanı değil demek istemiştim. Oynayacak hala 6 maçımız var ve elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin ardından deneyimli teknik direktörün gelecek haftalarda açıklamalar yapacağını söylemesi gelecek sezon yola devam etmeyeceklerinin sinyali olarak değerlendirilmişti.