Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd’un fotoğrafı paylaşılarak, “Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Racism is a refuge for the ignorant. It seeks to divide and to destroy. It is the enemy of freedom, and deserves to be met head-on and stamped out. pic.twitter.com/AtY0A6wDCU

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) May 27, 2020