Barcelona lisanslı maske satışına başlıyor!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ciddi bir ekonomik krize girmesi beklenen futbol endüstrisinin devleri gelir yaratmak için yeni modeller üzerinde çalışırken, Barcelona içinden geçtiğimiz dönemden istifade eden bir atılımda bulundu.

Kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazada lisanslı maske satmaya başlayan Barça, maskenin fiyatını ise 18 Euro olarak belirledi.

İspanya’da üretilen maskeler ‘yüzde yüz ekolojik pamuktan’ yapıldı ve kulübün ifadesiyle ‘üç özel tasarımla’ satışa sunuldu. 8 saat aralıklı kullanımda 40 yıkamaya kadar virüsten koruma garantisi sunan maskeler üç farklı ebatta satılıyor. Kulüp açıklamasında ‘Barça, taraftarının ihtiyaçlarına cevap vermeyi umuyor’ ifadeleri yer alırken maskelerin Barcelona Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere beş farklı noktada satılacağı açıklandı.

Pandemi sürecinde stadını ve tesislerini sağlık hizmetleri için hükümetin kullanımına açan ilk La Liga ekibi olan Barcelona gelecek sezon stadı Camp Nou’nun da isim haklarını bir sponsor anlaşmasıyla kiralayacak.