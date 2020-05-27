Andre Drummond 164 dolarlık yemeğe 1000 dolar bahşiş bıraktı!

Cleveland Cavaliers’ın yıldız pivotu Andre Drummond, yediği 160 dolarlık yemek sonrası 1000 dolar bahşiş bıraktı. Garsonun sosyal medyada paylaştığı hesap fişi internette viral haline geldi.

Pazar günü Florida Delray Beach’te ‘CHE’ adlı restoranta meydana gelen olay sonrası masanın garsonu Kassandra Diaz büyük bir şaşkınlık yaşadığını şu sözlerle anlattı:

“Bugün çift vardiyama başladım, yine gün çok yavaş gidiyordu. COVID yüzünden zaten restoran ve çalışanlar zor günler geçiriyordu tahmin edersiniz. 164 dolarlık hesaptaki bahşişi görene kadar müşterinin kim olduğunu bilmiyordum. Bana kartı verdiklerinde hesabı kapamak için verileri girerken gözlerime inanamadım.”

Hesap fişinin görüntüsünü Instagram’da paylaşan Diaz, “1000 dolarlık bahşiş, bana bıraktığı bu paradan sonra titriyordum ve mutluluk gözyaşları döküyordum” ifadelerini kullandı.

NBA’de bu yıl 27 milyon dolar kazanan Drummond, Diaz’a Instagram’da, “Bu kadar harika olduğun için teşekkür ederim” diye yazarken restorana da misafirperverlikleri için minnettar olduğunu belirtti.

Palm Beach bölgesinde iki hafta önce restoranların yüzde 25 doluluk şartıyla yeniden açılmalarına karar verilmişti. O zamandan bu yana çok az müşterinin geldiğini söyleyen Diaz, “Nasıl tepki vereceğimi bilemedim. İlgi odağı olmak istemiyorum ama bir yandan ne kadar büyük bir minnet duyduğumu söylemek istiyorum. Böyle zor zamanlarda insanların iyilik dolu hareketler yaptığını görmek çok güzel. Bunu hiç unutmayacağım.”

CHE’nin işletmecisi Daniela Sujoy, Diaz’ın bahşişin tamamını aldığını açıkladı.