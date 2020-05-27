Andre Drummond 164 dolarlık yemeğe 1000 dolar bahşiş bıraktı!

Cleveland Cavaliers’ın yıldız pivotu Andre Drummond, yediği 160 dolarlık yemek sonrası 1000 dolar bahşiş bıraktı. Garsonun sosyal medyada paylaştığı hesap fişi internette viral haline geldi.
Pazar günü Florida Delray Beach’te ‘CHE’ adlı restoranta meydana gelen olay sonrası masanın garsonu Kassandra Diaz büyük bir şaşkınlık yaşadığını şu sözlerle anlattı:
“Bugün çift vardiyama başladım, yine gün çok yavaş gidiyordu. COVID yüzünden zaten restoran ve çalışanlar zor günler geçiriyordu tahmin edersiniz. 164 dolarlık hesaptaki bahşişi görene kadar müşterinin kim olduğunu bilmiyordum. Bana kartı verdiklerinde hesabı kapamak için verileri girerken gözlerime inanamadım.”
Hesap fişinin görüntüsünü Instagram’da paylaşan Diaz, “1000 dolarlık bahşiş, bana bıraktığı bu paradan sonra titriyordum ve mutluluk gözyaşları döküyordum” ifadelerini kullandı.
NBA’de bu yıl 27 milyon dolar kazanan Drummond, Diaz’a Instagram’da, “Bu kadar harika olduğun için teşekkür ederim” diye yazarken restorana da misafirperverlikleri için minnettar olduğunu belirtti.
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Today, started off as slow day at work getting there for my double shift. The past week, overall, has been pretty slow of course due to COVID. Restaurants and staff have been struggling, as you can imagine. Little did I know that today I would get a tip no server would guess that they would ever receive when they open that check book. Unknowingly, I was seated and served a table with @andredrummondd . I had no idea who he was, and hadn't seen him here before but we @che.delray always welcome our new customers. When I was given the checkbook, I went to put in the tip & information to close the table and I couldn't believe it. From a $160 check, the tip read $1,000. I was shaking and had tears of happiness after what he left me. I had no idea how to react, I didn't want to draw attention but at the same time I couldn't describe the the amount of appreciation I had/ have. It's so amazing to see people displaying acts of kindness in these uncertain times. This is a story I will never forget, thank you again so much @andredrummondd !! #Blessed
Palm Beach bölgesinde iki hafta önce restoranların yüzde 25 doluluk şartıyla yeniden açılmalarına karar verilmişti. O zamandan bu yana çok az müşterinin geldiğini söyleyen Diaz, “Nasıl tepki vereceğimi bilemedim. İlgi odağı olmak istemiyorum ama bir yandan ne kadar büyük bir minnet duyduğumu söylemek istiyorum. Böyle zor zamanlarda insanların iyilik dolu hareketler yaptığını görmek çok güzel. Bunu hiç unutmayacağım.”
CHE’nin işletmecisi Daniela Sujoy, Diaz’ın bahşişin tamamını aldığını açıkladı.