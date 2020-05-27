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Alex Telles için flaş transfer iddiası! Galatasaray’ın payı…

Portekiz basını PSG'nin Porto'nun sol beki eski Galatasaraylı Alex Telles'i 25 milyon Euro karşılığında transfer edeceğini yazdı.

SKOR DIŞ HABER
12:00 -
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Alex Telles için flaş transfer iddiası! Galatasaray’ın payı…

Fransa Ligue 1’de şampiyon ilan edilen PSG için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı…

Portekiz basınından A Bola’nın verdiği haberine göre; PSG, Porto’nın sol bek oyuncusu Alex Telles transferini 25 Milyon Euro karşılığında bitirmeye hazırlanıyor.

2016/17 sezonunda Galatasaray forması giyen ve 6.5 milyon Euro’ya Porto’ya transfer olan Alex Telles’in PSG’ye gitmesi halinde sarı kırmızılılar satışran %10 kar payı alacak.

Transferin resmiyete dökülmesi ve 25 milyon Euro’ya gerçekleşmesi halinde Galatasaray yaklaşık 1.8 milyon Euro alacak.

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Son güncelleme: 12:04 27.05.2020