ABD’yi sarsan dehşet verici olaya LeBron James’ten çok sert tepki!

Corona virüsü ile amansız bir mücadele veren ABD’de gündem pandemi ve etkileri iken salı günü yaşanan dehşet verici bir olay gündemi baştan aşağı değiştirdi. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşanan olayda dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan bir kişi gözaltına alınırken yere yüzüstü yatırıldı. Üzerinde herhangi bir silah bulunmayan George Floyd adlı kişinin boynuna dizi ile bastıran polis, 46 yaşındaki siyahi adamı nefessiz bıraktı.

Floyd tekrar tekrar “Lütfen, nefes alamıyorum” dese de polis Floyd’un boynundan dizini çekmedi ve Floyd bir süre sonra hareketsiz kaldı. Olayı videoya çekenlerin de tepkilerine rağmen bir süre daha adamın boynuna bastıran polis daha sonra Floyd’u hastaneye götürmeye çalıştı ancak Hennepin bölgesinde bir tıp merkezine götürülen Floyd hayatını kaybetti.

Corona virüsüne rağmen…

Olayın duyulması ve videonun sosyal medyada yayılması üzerine adeta şok yaşayan ABD halkı çok sert tepkiler verdi. Minneapolis kenti corona virüsüne rağmen sokaklara döküldü ve Floyd’un öldürüldüğü yerde eylem yapıldı. Polisin eyleme müdahalesiyle eylem alanı adeta savaş alanına döndü.

Büyük infial doğuran ve “polis şiddeti”, polisin siyahilere yönelik yaklaşımlarında şiddete meylediyor olması durumu ve bunun gibi gözaltılar ile polis kontrolleri sırasında yaşamını yitiren siyahilere dikkat çeken “Black Lives Matter” hareketini yeniden gündeme taşıyan olaya spor camiası da tepki gösterdi.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL’den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Olay 2014 yılında Eric Garner’ın polis tarafından göz altına alınırken nefessiz kalıp hayatını kaybetmesi olayını da hatırlattı. Garner da hayatını kaybetmeden önce 11 kez “Nefes alamıyorum” demişti. LeBron James’in de aralarında olduğu pek çok NBA oyuncusu olay sonrasında maçlardan önce ısınmaya “Nefes alamıyorum” yazılı tişörtlerle çıkmıştı.

“Nefes alamıyorum” Black Lives Matter hareketinin bir sloganı haline gelirken yıllar sonra aynı sözlerle bir başka siyahi ABD vatandaşının polis müdahalesi esnasında hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf oldu ve aslında neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini ortaya çıkardı.

Beğeniler üç milyonu aştı

Dünya çapında spor yıldızları arasında sosyal konular hakkında özellikle haksızlıklar söz konusu olduğunda ses çıkarmaya çekinmeyen ender sporculardan olan LeBron James’in paylaşımı 3 milyonun üzerinde kişi tarafından beğenildi. James, 7 Mayıs’ta kişisel Twitter hesabından ABD’yi sarsan bir cinayet vakası hakkında bir paylaşımda bulunmuştu.

Ahmaud Arbery adında 25 yaşındaki siyahi bir adamın koşu yaptığı esnada beyaz bir baba oğul tarafından kamyonetle takip edilip öldürülmesi ve davada kimsenin gözaltına bile alınmaması üzerine isyan eden James, “Evimizin konforundan dışarı adım attığımız HER GÜN/HER YERDE resmen avlanıyoruz. Kahrolası bir koşuya bile çıkamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Bununla birlikte George Floyd’un eski NBA oyuncusu Stephen Jackson ile çok yakın arkadaş olduğu da ortaya çıktı. Jackson sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla arkadaşına veda ederken “ikiz kardeşim gibiydi” ifadelerine yer verdi.

Floyd’un ölümü büyük ve haklı bir infial yaratırken FBI olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olaya müdahil olan dört polis görevden alındı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey bir açıklamada bulunarak yaşanan olayı “ırkçılık” olarak değerlendirdi.

‘Siyahi olmak ‘ölüm cezası’ olmamalı!’

Frey, “ABD’de siyahi olmak ölüm cezası anlamına gelmemeli. Beş dakika boyunca beyaz bir polisin siyahi bir adamın boynuna diziyle bastırdığına tanık olduk. Beş dakika boyunca… Biri sizden yardım istiyorsa, ona yardım etmek zorundasınız” dedi.

Olayın detayları da incelenirken polis raporunda elleri kelepçeli olan Floyd’un polise mukavemet ettiği ifade edildi. Direnme fiziksel temasın videonun öncesinde yaşandığı belirtilirken şahsın sakinleştirilmesi için yere yatırıldığı kaydedildi. Videoda da görüldüğü ve duyulduğu üzere polislerden biri can çekişen ve yardım isteyen George Floyd’a “Sakinleşmediğin sürece kalkamayacaksın… Beden dilin hala deli gibi” şeklinde ifadeler kullanıyor.

Tartışmaların ve eylemlerin corona virüsüne rağmen Minneapolis’te yoğun bir şekilde devam ermesi bekleniyor. İlk eylemlerde polis protestocularla sert bir çatışmaya girdi. Bu müdahalenin de olayları bir süre daha alevlendirmesi bekleniyor.