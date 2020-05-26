Vasilije Micic: Oybirliğiyle oynamama kararı aldık!

Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic, THY EuroLeague’de iptal edilen sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘ATAMAN İÇİN HEDEFE ULAŞMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Sırp spor sitesi Mozzart’a konuşan ve sezona devam etmemek için takım olarak karar aldıklarını söyleyen Micic, “Daha fazla oynamama kararını takım olarak verdik. Bu karar nedeniyle teknik ekip biraz rahatsız oldu ancak Ergin Ataman böyle bir koç. Hedefe ulaşmak onun için her şeyden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Eski takımı Kızılyıldız’ın EuroLeague’de kalmasından ötürü mutlu olduğunu dile getiren Sırp yıldız, “Partizan’ın Sırbistan Ligi’nde iyi bir performans sergilemesinden dolayı mutluyum çünkü uzun süredir Kızılyıldız’ın karşısında bu kadar eş güçte bir takım yoktu. Ancak Kızılyıldız’ın da THY EuroLeague’de kalmasından dolayı memnunum” dedi.

‘HEPİMİZ BÜYÜK BİR ARA VERDİK’

Sezonun oynanmaması ile ilgili kararın doğru olduğunu belirten 26 yaşındaki basketbolcu, sözlerine şöyle devam etti: “Dürüst olmak gerekirse şampiyon olmak için en iyi konumda bulunuyor olsak da bu kararın iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta hepimiz büyük bir ara verdik. Oyuncuların bakış açısından en iyi kararın verildiğini söyleyebilirim. Oynanma koşullarının kalitesi tartışmalı olacaktı ve sakatlık riskleri çok büyüktü. Tüm bunlar, gelecek sezon başladığında da olacak ve garip bir durum oluşacak. Bu karar nedeniyle önümüzdeki sezon tribünlerde taraftarların olup olmayacağına bilmiyorum ancak yakın zamanda çözülecektir. Gelecek sezonun harika olacağına inanıyorum.”

‘HERKES İÇİN BÜYÜK BİR ŞOK OLACAKTI’

Takım içerisinde oybirliğiyle oynamama kararı aldıklarını ve koç Ergin Ataman’ın bu kararı beğenmediğini ifade eden Vasilije Micic, “Herkes bu hikayeye kendi açısından bakıyor. Oyuncuların geri dönemsi ve sezonun tamamlanması, herkes için büyük bir şok olacaktı. İnsan sağlığı, herkes için ilk sırada ve diğer her şeyin buna kıyasla önemsiz olduğuna inanıyorum. Oynayamamak biraz üzüntü verici ve kederli olabilir, çünkü şampiyon olabilirdik. Geçen sezondan bir adım daha ileri gidebilirdik. Ancak daha fazla oynamama kararını takım olarak verdik” diye konuştu.

Son olarak takımda kalıp, kalmayacağı ile ilgili gelen soruya ise Micic, “Gelecek sezon için Anadolu Efes’le bir sözleşmem var ama bundan sonra ne olur bilmiyorum, göreceğiz” cevabını verdi.