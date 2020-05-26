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Sözcü

UEFA’dan Romanya’ya bir hafta ek süre!

Liglerin akıbeti hakkında karar vermeleri için federasyonlara 25 Mayıs'a kadar süre tanıyan UEFA, henüz kararını açıklamayan Romanya'ya kararını vermesi için bir hafta daha ek süre tanıdı. Romanya, en geç 1 Haziran'da kararını vermek durumunda.

SKOR DIŞ HABER
11:39 -
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UEFA’dan Romanya’ya bir hafta ek süre!

UEFA, Romanya Futbol Federasyonu’na sezonun akıbeti hakkında kararını vermesi için 1 Haziran’a kadar bir haftalık ek süre tanıdı.

25 Mayıs olarak UEFA’nın belirlediği son güne kadar kararını açıklamayan Romanya’nın talebi üzerine ek süre verildiği, federasyon tarafından açıklandı.

“UEFA, federasyonumuzun talebini onayladı, devam planını açıklamak için son tarih 1 Haziran’a uzatıldı” ifadeleri açıklamada yer aldı.

Covid-19 sürecini ve takımların yaptıkları antrenmanları analiz etmek için önlerinde bir hafta daha olduğunu ifade eden federasyon, 13 Haziran’da futbola dönülmesini planlıyor.

Bunun için hükümetin de iznine ihtiyaç duyulurken ülkede bugüne kadar 18 bin 283 vaka tespit edildi. Corona virüsü nedeniyle ülkede 1207 kişi yaşamını yitirdi.