Rangers opsiyonu kullandı Ianis Hagi Rangers’ta kaldı!

Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin bonservisi kiralık olarak forma giydiği İskoç temsilcisi Rangers tarafından alındı.
Belçika ekini Genk’ten yapılan açıklamada, İskoç ekini Rangers’ın, 21 yaşındaki Romanyalı orta saha oyuncusu Ianis Hagi’yi satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı belirtildi.
Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi’nin sarı kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde İstanbul’da doğan Ianis Hagi, bu sezon Rangers ile çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetmişti.
İngiliz futbolu ve Liverpool’un efsane ismi Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Glasgow Rangers, corona vürüsü salgını nedeniyle tescil edilen İskoçya Premiership’i 67 puanla Celtic’in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.