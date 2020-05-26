Premier League kulüplerine sert tepki: ‘Sinirliyim, hayal kırıklığına uğradım ve şaşırdım…’

İngiltere League One ekiplerinden Peterborough United’ın futbol direktörü Barry Fry, Premier League kulüplerine seslendi ve alt lig takımlarına bir destek fonu oluşturulmamasına şaşırdığını söyledi.

Fry, “Premier League takımlarının EFL takımlarına yardım etmek için bir finansal paket oluşturmamasına sinirliyim… Hayal kırıklığına uğradım ve şaşırdım” dedi.

“Büyük problemin, kulüplerin çoğunun oynamak istememesinin sebebi testlerin bir servet tutacak olması, boş tribünlere karşı oynamanın bir servet tutacak olması” diyen Fry bu sebeple Premier League’den destek isterken şöyle konuştu:

“Bu yüzden rica ediyorum, yalvarıyorum ve dua ediyorum; Premier League gelecek bir şekilde, belki bağış yoluyla, bize yardım edecek.”

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Huddersfield Town’ın sahibi Phil Hodgkinson ise alt liglerde 60 takımın bu süreç sonunda batma ve kapanma noktasına geleceğini söylemişti.

Fry bu açıklamaya da değinerek “Ülkenin dört bir yanındaki bu kulüpler çok önemli. Bulundukları toplulukların yaşam kaynağı ve ruhu bu takımlar; onları kaybedemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Premier League’in neden hala bir şey yapmadığını anlamıyorum” diyen Fry, “Dikkatli olmazsak bütün futbol dünyası çökebilir. O zaman Premier League ve PFA yardım etmek isterse çok geç olur” diye konuştu.