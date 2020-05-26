Petra Kvitova: Grand Slam’ler seyircisiz olacaksa iptal edilsin

2 kez Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova, seyircisiz oynandığı takdirde Grand Slam’lerin iptal edilmesini tercih edeceğini söyledi.

30 yaşındaki Çek raket ülkesinin düzenleyeceği ulusal tenis turnuvası öncesi yapılan basın toplantısında, “Kariyerimin son bölümündeyim ve evet, bir Grand Slam daha oynayabilmeyi çok isterim. Ancak böyle olacaksa iptal edilmelerini tercih ederim” dedi.

Çekya Ulusal Tenis Turnuvası bu hafta Prag’da kapılı kapılar ardında oynanacak. 8 erkek ve 8 kadın tenisçinin yarışacağı organizasyonda ayrı iki kura üzerinden oynanacak. Turnuva seyircisiz oynanacak ve müsabakalarda rakipler birbirleriyle el sıkışmayacak.

Sözlerine şu şekilde devam eden Kvitova, “Grand Slam oynamak, tenisteki en güzel şey. Bizler için esas motivasyon gücünü sağlayan seyircilerin olmaması fikri bana hoş gelmiyor ve Grand Slam’in bu durumu hak etmediğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

WTA’DE 20 TEMMUZ’A KADAR MAÇ YOK

Sezonun 3. Grand Slam’i olan Wimbledon, normal şartlarda 29 Haziran’da başlayacaktı. Ancak pandemi sebebiyle 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez iptal edildi. Roland Garros’nun başlangıç tarihi ise, Amerika Açık finali’nden bi hafta sonraya, 20 Eylül’e, çekilmişti. WTA tarafı 20 Temmuz’a kadar tüm organizasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

Çek raket Kvitova, 2011 ve 2014 senelerinde Wimbledon’ı kazanma başarısı gösterdi.