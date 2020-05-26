Ole Gunnar Solskjaer: ‘Paul Pogba ve Marcus Rashford iyileşti… Aman tahtaya vuralım!’

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Premier League’in askıya alındığı dönemde sakatlıkları bulunan Paul Pogba ve Marcus Rashford’ın tamamen iyileştiğini söyledi. Norveçli, iki ismin de Premier League’in yeniden başlaması ile forma giyebileceğini aktardı.

Ocak ayında ayağından bir operasyon geçiren Pogba ve FA Cup üçüncü tur maçında Wolverhampton karşısında belinden bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzak kalan Rashford hazır olacak.

Solskjaer, United’ın internet sitesine yaptığı açıklamada “İyi gözüküyorlar, antrenmanlara katıldılar ve takımdaki herkes ne yapıyorsa onlar da aynısını yapıyor. Aman tahtaya vuralım şu ana kadar bir aksilik olmadı” dedi.

“Yeniden başladığımızda tam kadro olacağız gibi duruyor” diyen Solskjaer, ligin yeniden başlayacak olması hakkında ise “Umarım bu antrenman sürecinin güvenli bir şekilde geçmesini sağlarız ve bir sonraki adımı atarız. Antrenman sahasına dönmüş olmak gerçekten çok keyifli” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Manchester City efsanesi Glyn Pardoe hayatını kaybetti! City tarihinin en genç oyuncusuydu

‘Herkes hazır gözüküyor…’

Solskjaer hazırlıklarla ilgili olarak ise “Herkes hazır gözüküyor. Dörtlü ve beşli gruplar haline ayrılıyoruz ve çalışmalarımız genel olarak oldukça iyi gidiyor” diye konuştu.

Sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, mart ayında ligin askıya alındığı dönem öncesinde yükselişe geçmişti. Kırmızı Şeytanlar, dördüncü Chelsea’nin üç puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmeyi hedefliyor.