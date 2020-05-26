Milan Ibrahimovic’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Milan Kulübü, Zlatan Ibrahimovic’in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yayınladı.

İtalyan basınında yer alan Ibrahimovic’in aşil tendonunun koptuğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada “Ibrahimovic dünkü antrenmanda sağ baldırından bir sakatlık geçirdi. Aşil tendonunda kesinlikle bir sakatlık bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.

Milan ayrıca İsveçli yıldızın 10 gün sonra tekrar sağlık kontrolünden geçeceği aktardı. Öte yandan Ibrahimovic sosyal medya hesabından takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Motorsiklet turuna çıkan ikilinin fotoğrafı büyük ilgi gördü.