Mike Tyson’a yaptığı çılgın teklifi arttırdı

Son dönemde yayınladığı antrenman videoları ile bir anda yeniden popüler olan efsane eski boksör ‘Demir Yumruk’ lakaplı Mike Tyson, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Başkanı David Feldman’ın yakın kıskacında… Daha önce BKFC’de dövüşmesi için Mike Tyson’a 20 milyon dolar öneren Feldman, ‘Hayır’ yanıtı almasına rağmen pes etmedi. Evander Holyfield ile yıllar sonra yeniden karşılaşmak için son görüşmeleri yapan Mike Tyson, bir yandan da Feldman’ın yoğun baskısında…

Mike Tyson’ın kapısını yeni bir teklifle çalan Feldman, 53 yaşındaki efsane isme bu kez 20 milyon doların da üzerinden bir rakam önerdi. Sadece 10 dakika sürecek dövüşler için 20 milyondan fazla para kazanacak olan Mike Tyson’ın, bu yeni teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Feldman, her şeyin henüz bitmediğine inandığını söyledi.

“ÖNCELİKLE MIKE TYSON’I İKNA ETMEM GEREKİYOR”

Geçtiğimiz günlerde Tito Ortiz’in “Mike Tyson ile dövüşmek için teklif aldım” şeklindeki sözleri hatırlatılan ve teklifi kendisinin yapıp yapmadığı sorulan Feldman “Ben böyle bir teklifte bulunmadım. Henüz Mike Tyson’ın karşısına kimi çıkaracağıma tam karar vermiş değilim. Öncelikle Mike Tyson’ı ikna etmem gerekiyor. Sonra seçeneklere bakacağız. Aklımda Wanderlei Silva gibi doğal yeteneğe sahip olan isimler var. Silva ne kadar yaşlanırsa yaşlansın her zaman tehlikeli… Ama dediğim gibi henüz net bir şey yok” dedi.

Mike Tyson, son dönemde çektiği videolarla yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu göstermişti.

BARE KNUCKLE NEDİR?

Herhangi bir boks eldiveni giymeden yapılan müsabaka olan ‘Bare Knuckle' (Çıplak elle boks), geçmişten bugüne kurallarla evrimleşen profesyonel boksun en saf ve en ilkel hali olarak gösteriliyor. Çıplak elle boksu sokak kavgasından ayıran en büyük fark ise, bir takım kuralların ve bir hakemin organizasyonda yer alıp mücadeleyi baştan sona yönetmesi olarak belirtiliyor.

Maçlar, 3×2 ve unvan maçlarında 5×2 ya da 7×2 dakikalık roundlardan oluşuyor ve en fazla 14 dakika sürüyor.

Mike Tyson için düşünülen ise 5×2 yani 10 dakika süren maçlar…

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