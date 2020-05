Manchester City efsanesi Glyn Pardoe hayatını kaybetti! City tarihinin en genç oyuncusuydu

Manchester City tarihinde A takım formasını giyen en genç oyuncu olan Glyn Pardoe, 73 yaşında hayatını kaybetti. Haberi kulüp, resmi internet sitesinden duyururken Pardoe’nun ölüm sebebi haberde yer almadı.

1962’de henüz 15 yaşındayken (15 yıl 314 gün) A takım formasını giyen Pardoe, hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerini unutulmaz bir savunma oyuncusu olarak noktaladı.

City’nin 1970’te Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Pardoe, 1968’de lig şampiyonluğu elde etmiş, 1969’da FA Cup’ı kazanmıştı. Pardoe, 1970’te ise Lig Kupası finalinde takımına galibiyeti getiren gole imza atmıştı.

