Manchester City efsanesi Glyn Pardoe hayatını kaybetti! City tarihinin en genç oyuncusuydu

Manchester City tarihinde A takım formasını giyen en genç oyuncu olan Glyn Pardoe, 73 yaşında hayatını kaybetti. Haberi kulüp, resmi internet sitesinden duyururken Pardoe’nun ölüm sebebi haberde yer almadı.

1962’de henüz 15 yaşındayken (15 yıl 314 gün) A takım formasını giyen Pardoe, hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerini unutulmaz bir savunma oyuncusu olarak noktaladı.

City’nin 1970’te Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Pardoe, 1968’de lig şampiyonluğu elde etmiş, 1969’da FA Cup’ı kazanmıştı. Pardoe, 1970’te ise Lig Kupası finalinde takımına galibiyeti getiren gole imza atmıştı.

The winning goal in the 1970 League Cup Final scored by Glyn Pardoe. What a player! pic.twitter.com/hFX7SGc1p1 — Manchester City (@ManCity) May 26, 2020

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Tüm kariyerini Manchester City’de geçiren Pardoe, 1976’da aktif futbol kariyerini bitirirken 380 maça çıkmış ve 22 gol kaydetmişti.

‘İki yıl sahalardan uzak bırakan sakatlık…’

1970’de bir Manchester United maçında George Best’le girdiği ikili mücadelede bacağı kırılan Pardoe, yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kalmıştı. Eski takım arkadaşı Colin Bell, unutulmaz oyuncuyu “Muhteşem bir savunma oyuncusuydu ve eminim ki Glyn o sakatlığı yaşamasaydı, milli takımın da değişmez oyuncusu olurdu” sözleriyle andı.

Manchester City ise açıklamasında “Kulübümüzün gelmiş geçmiş en büyük hizmetkarlarından biriydi” ifadesini kullandı. Pardoe’nun torunu Tommy Doyle da Manchester City’nin altyapısında forma giyiyor. Doyle büyükbabasının ölümü üzerine yaptığı paylaşımda “Sonsuza kadar kahramanım! Seni çok seviyorum, rahat uyu…” ifadelerini kullandı.