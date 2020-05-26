Kuyt için flaş iddia! ‘Advocaat’ın yerine geçecek…’

Şimdilerde Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapan Kuyt gelecek sezon sonunda zorlu bir göreve soyunabilir.

De Telegraaf gazetesinden Valentijn Driessen'e göre Feyenoord kulübü, sözleşmesi 2020-21 sezonu sonu bitecek olan Dirk Advocaat'ın yerine Kuyt'ı düşünüyor.

2021-22 sezonundan itibaren Feyenoord'u çalıştırması beklenen Kuyt'ın yardımcılıklarını ise Henrik Larsson ile Alfons Groenendijk üstlenecek.

İsveçli efsane Larsson 1993 ile 1997 yılları arasında Feyenoord forması giymişti.

Feyenoord yarıda kalan 2019-20 sezonunu 50 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.