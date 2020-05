Kaleci Gary Maley’nin kaderini Twitter anketi belirleyecek

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir yöntemle 37 yaşındaki kalecisi Gary Maley’nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

İskoç kulübü, resmi twitter hesabı üzerinden oylama yaparak çıkan sonuca göre Maley’yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Şu ana kadar yaklaşık 122 bin kişinin oy verdiği ankete katılanların yüzde 65’i Gary Maley’nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.

“Sizlere kaleci Gary Maley’nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz” diyerek anketi başlatan Livingston, “Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

| Quite possibly a football first but we're giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.

With his contract expiring next month, we're leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.

Stay or go – you decide!

— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020