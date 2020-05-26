Kaleci Gary Maley’nin kaderini Twitter anketi belirleyecek

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir yöntemle 37 yaşındaki kalecisi Gary Maley’nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

İskoç kulübü, resmi twitter hesabı üzerinden oylama yaparak çıkan sonuca göre Maley’yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

122 BİN OY KULLANILDI

Şu ana kadar yaklaşık 122 bin kişinin oy verdiği ankete katılanların yüzde 65’i Gary Maley’nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.

“Sizlere kaleci Gary Maley’nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz” diyerek anketi başlatan Livingston, “Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.