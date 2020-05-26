James Harden Bradley Beal takası son anda gerçekleşmemiş

Bradley Beal neredeyse Kevin Durant ve Russell Westbrook ile Oklahoma City Thunder’da oynayacaktı.

Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson’ın hazırladığı All The Smoke programının bu haftaki konuğu Washington Wizards guardı Bradley Beal’dı. Beal 2012 senesinde draft edildiği gece neredeyse Oklahoma City Thunder’a takas olacağını söyleyerek daha önce ortaya çıkmamış bir takas senaryosundan bahsetti.

Florida Üniversitesi’nin genç yıldızı, o dönemde yalnızca Wizards, Cavs ve Hornets ile deneme antrenmanlarına çıktığı için Thunder’ın kendisiyle ilgilenmesine bir hayli şaşırdığını söyledi.

Barnes’ın kendisine lige seçildiği günle ilgili ne düşündüğünü sorduğunda Beal, “Draft edildiğim gece özeldi. Çünkü aynı zamanda 19. yaş günümü kutlamıştım. Anthony Davis’in ilk sıradan seçileceğini biliyorduk. Dolayısıyla ben de 2 veya 3. sıradan seçilmeyi bekliyordum. Menajerim bana gelip Thunder’a gidebileceğimi söyledi. Thunder draft gecesinde 3. sırayı alabilmek için James Harden’ı Wizards’a takas edip beni kadroya katmayı düşünmüştü. Takas son anda gerçekleşmedi” diyerek bu soruyu cevapladı.

YA GERÇEK OLSAYDI?

Bu durum basketbol severlerin aklına “Ya gerçek olsaydı?” sorusunu getirdi. James Harden 2012 senesinde Thunder’ın 6. adamıydı. İyi bir oyuncu olmasına karşın MVP olup ligin en önemli skorerlerinden birine dönüşeceğini kimse ön görememişti. Takas gerçekleşseydi Wizards’ta John Wall ile bir araya gelebilir ve ligin kaderini değiştirebilirlerdi.

Diğer yandan aylar sonra Rockets’a takas olan Harden karşılığında Kevin Martin ve Jeremy Lamb’i kadrosuna katmasına karşın ciddi bir ana parça alamayan Thunder için, Beal önemli bir yıldız adayı olabilirdi. O sırada kadrosunda Russell Westbrook ve 2016 senesine kadar Kevin Durant’i bulunduran takımda Beal, önemli bir yardımcı parça olabilir ve Thunder’ın hiç kazanamadığı o şampiyonluğa ulaşmasını sağlayabilirdi.

Bradley Beal daha sonraları iki kez all-star seçilmeyi başardı. Yarıda bırakılan sezonda 30,5 sayı ortalaması tutturan 26 yaşındaki oyuncu, ligin önemli guardlarından biri olarak gösteriliyor.