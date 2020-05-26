Floyd Mayweather parti verdi! Corona hiçe sayıldı

Gelmiş geçmiş en önemli boksörlerden biri olarak kabul edilen efsane isim Floyd Mayweather, ring dışındaki hareketleri ile gündem olmaya devam ediyor. Daha önce paralarını, arabalarını, değerli eşyalarının yer aldığı videolarda ‘Görgüsüzlük’ yapmakla eleştirilen Floyd Mayweather, bu kez de düzenlediği parti ile konuşulmayı başardı.

ABD’nin Arizona kentinde bir gece kulübü kaparak yüzlerce insan ile birlikte parti veren Floyd Mayweather, corona virüsü salgınını hiçe saydı. Sosyal mesafe dahil olmak üzere hemen hemen hiçbir önlem alınmayan partinin videosu, gece kulübünün sosyal medya hesabından ‘Floyd Mayweather mekanda’ etiketi ile paylaşıldı. Floyd Mayweather’ın videosu, takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Corona virüsü salgınını en ağır geçiren ülkelerden biri olan ABD’de yapılan bu partinin, ülkenin neden virüsten kurtulamadığını gösterdiği yorumlarının yapıldığı videoda, Floyd Mayweather’ın özel locasında yanında birçok insanlar birlikte dans ettiği gözlendi. Sosyal medya kullanıcıları, ‘Skandal’ olarak adlandırdıkları videoya binlerce tepki mesajı yazdı.

Arizona Valisi Doug Ducey’in bar ve eğlence yerlerinin kapalı kalması şeklindeki kararına rağmen Floyd Mayweather’ın nasıl böyle bir parti verebildiği de merak konusu oldu. Arizona’da şimdiye kadar 16 binden fazla insanın corona virüsüne yakalandığı belirlendi. Eyalette sadece restoranlar (İçeride yememek kaydıyla) ve berber dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Floyd Mayweather’ın, kendi partisinden bir gün sonra da başka bir partiye katıldığı iddia ediliyor.