Espanyol ve Leganes’ten taraftarlarına müjde: ‘Kombineler gelecek sezon da geçerli olacak’

La Liga ekiplerinden Espanyol ve Leganes, bu sezon kombine bilet sahibi olan taraftarlarına gelecek sezon ücretsiz kombine bilet sağlayacaklarını açıkladı.

11 Haziran’da yeniden başlayacak olan La Liga’da kalan 11 maç Almanya Bundesliga’da olduğu gibi seyircisiz olarak oynanacak. Bu sebeple taraftarlarının zararını gidermek için bu iki La Liga ekibi böyle bir uygulamaya başvurdu.

Ancak şimdilik corona virüsü nedeniyle maçların ne zaman yeniden seyircili olarak oynanabileceği bilinmiyor. Uzmanlar aşı bulunana kadar -2021’e kadar aşının bulunması beklenmiyor- kitlelerin toplanmasından kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

Ligde 20 puanla son sırada yer alan Espanyol ile Espanyol’un bir sıra üzerinde 23 puanla 19. sırada yer alan Leganes’in La Liga’da kalıp kalamayacağı bilinmezken iki kulübün de hem olası bir küme düşme senaryosunda seyirci desteğini korumak hem de ülkenin geçebileceği bir mali kriz sürecinde taraftarlarına yardımcı olmak için böyle bir yola başvurduğu düşünülüyor.

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Leganes yaptığı açıklamada “Leganes otomatik olarak sezonluk bilet sahiplerinin kombine biletlerini yenileyecek. COVID-19’un ülkeye ve özellikle Leganes şehrine getirdiği sonuçları göz önünde bulunduran kulüp, taraftarlarının ve sezonluk bilet sahiplerinin zararlarını telafi etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Espanyol kombine bilet bedelinin yüzde 20’sini iade edecek

Espanyol ise Leganes gibi kombine biletleri otomatik olarak yenileyeceklerini belirtirken bununla birlikte taraftarların ödediği kombine bilet bedellerinin yüzde 20’sinin iade edileceğini açıkladı.

Bu ay başında Getafe de gelecek sezon için kombine bilet sahiplerine ücretsiz bilet sağlayacaklarını duyurmuştu.