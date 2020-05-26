Dev maçta gülen Bayern oldu! Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih

Almanya Ligi Bundesliga’nın 28. haftasındaki dev çarpışmada Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ‘Der Klasiker’i Bayern Münih 1-0’lık skorla kazandı.Bayern Münih’e galibiyeti getiren gol, 43. dakikada Joshua Kimmich’in harika aşırtma vuruşuyla geldi. Öte yandan Dortmund’un yıldızı Erling Haaland, mücadelenin 72. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 7. galibiyetini aldı ve Dortmund ile arasındaki farkı 7’ye yükselterek, şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım daha attı. 6 maç sonra yenilen Dortmund ise 57 puanla 2. sırada kaldı.

Bundesliga’nın 29. haftasında Bayern Münih evinde Düsseldorf ile karşılaşacakken, Dortmund ise deplasmanda Paderborn’a konuk olacak.

Bayern Münih’in parıl parıl parıldıyan genç oyuncusu Alphonso Davies, karşılaşmanın 32. dakikasında attığı deparla tarihe geçti.

Kanadalı oyuncu, 35.25 km. hıza ulaştı ve Bundesliga’da tüm zamanların en hızlı 10 oyuncusundan biri olduğu belirtildi.