Boris Johnson, Formula 1 müzakeresinin 11. saatinde

İngiliz hükümeti İngiltere Grand Prix’sinin düzenlenmesi için, Formula 1 yönetimiyle acil toplantı içerisinde.

Formula 1 tarafı Silverstone’daki yarışı Ağustos sonuna ertelemeye hazırlanırken Başbakan Boris Johnson, halihazırdaki pandemi önlemlerine karşın yarış olması gerektiği gibi Temmuz ayının sonunda yapılmasını istiyor. Eğer Johnson’ın çabaları sonuç verirse İngiltere bu sene iki yarışa Temmuz ayında ev sahipliği yapacak. Telegraph’ın haberine göre müzakerelerde 11. saate girildi. Hükümet spor endüstrisini içinde bulunduğu yıkımdan bir an önce kurtarmak istiyor.

Formula 1 tarafı ise hükümetin açıkladığı pandemi protokolü sebebiyle endişeli. Bu kurallara göre ülkeye giriş yapan kişiler 14 gün karantinada tutulacak. Spor sektörü personelinin bu kurallardan herhangi bir muafiyeti bulunmuyor.

SILVERSTONE’UN ALTERNATİFİ HOCKENHEIM

Formula 1 yönetiminin ucu açık bir sürede cevap için bekleme niyeti yok. Zira dev organizasyon Temmuz sonu yarışları için Almanya’daki Hockenheim Pisti’ni alternatif olarak belirledi. Salgın sebebiyle dramatik biçimde geride kalan F1 takviminin Temmuz başında Avusturya Grand Prix’si ile başlaması planlanıyor.

Silverstone’un yönetim başkanı Stuart Pringle, “Orijinal takvimde İngiltere için Temmuz ortası veya sonu düşünülmüştü. Ancak salgına karşın bir hatta iki tarih belirlemede belirlemede sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu noktada yalnızca hükümetten yeşil ışık yakılması gerekiyor ve bu da zaman alabilir. Onay verdikleri takdirde Avusturya sonrası F1 personeli karantinaya takılmadan İngiltere’de yarışı düzenleyebilirler” diye konuştu.