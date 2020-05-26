Bacary Sagna’dan flaş Arsenal itirafı: ‘Kendimizi olduğumuzdan daha düşük seviyede görüyorduk’

Arsenal’ın eski sağ beki Bacary Sagna, bir podcast programında açıklamalarda bulundu ve Arsenal’da oynadığı dönemlerde takımın büyük maçlardan önce ciddi bir baskı hissettiğini dile getirdi.

2007-2014 arası Arsenal formasını 284 maçta giyen Sagna, Londra’daki kariyerinde bir tek son sezonunda FA Cup’ı kazanabildi.

O dönemde hep ilk dört sırada yer alan Arsenal şampiyonluk yarışında kritik maçlarda ve özellikle büyük maçlarda sıkıntılar yaşarken Sagna bunu baskıya ve takıma hakim olan özgüven eksikliği durumuna bağladı.

Sagna, “Kendimizi olduğumuzdan daha düşük seviyede görüyorduk. Chelsea ile oynamak zihnimizde çok farklıydı. Onlar imajlarını sıkça kullanıyordu, milli takımlarda oynayan büyük futbolcuları vardı ve biz onları, onların bizi konuştuğundan daha çok konuşuyorduk” dedi.

‘Belki de kafamızda bizden daha büyük oyuncuydular…’

Sagna şöyle devam etti:

“Belki de kafamızda bizden daha büyük oyuncuydular. Sahada ne zaman oynasak en az onlar kadar kaliteliydik ve Arsenal gibi oynadığımız zaman kimse bizi yenemiyordu.

Kimse bizi yenemezdi. Basit paslarla, maksimum bir veya iki dokunuşla oynuyorduk. Ancak kendimizi daha değersiz görüyorduk ki bu hayatta çok büyük bir hata.”

İLGİLİ HABER Premier League kulüplerine sert tepki: `Sinirliyim, hayal kırıklığına uğradım ve şaşırdım...`

Arsenal’dan ayrılarak daha fazla kupa kazanmak için Manchester City’nin yolunu tutan Sagna son nefeste, son virajlarda ve büyük maçlarda baskı hissetmelerinin sonuçlara yansıdığını ifade etti:

“Maç maç ilerliyorduk ve çok da maç kazanıyorduk ancak açık konuşmak gerekirse nihayetinde belli maçlarda performans sergilememiz gerektiğinde başarısız oluyorduk.

Belki de kendimizi baskı altına alıyorduk. Oynadığımız maçların büyük çoğunluğunda iyi oynadık ve galip geldik. Ancak örneğin ilk dörtteki takımlarla oynadığımızda o dönem onlarla mücadele etmeyi zor görüyorduk.”