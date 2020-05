Ali Koç: Asıl amacımız gemiyi yüzdürebilmek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli camianın bayramını kutlarken gündemdeki konulara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in oynanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, 12 Haziran sonrası ligleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI GERÇEK KAHRAMANLAR”

“Fenerbahçe ailemizin tüm üyelerinin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlar diliyorum. 2-3 ay önce bugünleri konuşsak hiç kimsenin aklından geçmezdi. Ülkemizi etkileyen salgın nedeniyle 2-3 aydır hayatımız alt üst oldu. Alışık olmadığımız ortamlarda işlerin devam etmesini sağladık. Bununla birlikte evlerde kaldığımız günlerde, unuttuğumuz bazı değerleri ve hisleri yaşadık. Ailemizle daha yakın olduk. Cephede bizim için savaşan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar gerçek kahramanlar. Hayatın akışının normal olması için çalışan tüm sektör emektarlarına da teşekkür ediyorum.”

“ASIL AMACIMIZ GEMİYİ YÜZDÜREBİLMEK”

“Gelirlerimizin yüzde 80’i direkt bankalara gidiyor. Gemiyi yüzdürebilmek kolay değil. Gelirlerimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. 40-50 milyon dolar borç azalttık. Birinci önceliğimiz gemiyi yüzdürüp limana getirebilmek. İkinci önceliğimiz ise finansal yol haritasında bu borçları indirebilmek.”

Spor ekonomisinde zor günlerin herkesi beklediğini belirten Koç, şunları söyledi:

“Spor faaliyetlerimizi durdurdu. Şu an futbol takımımız Riva'da kampta. Her hafta testlerimiz oldu. TFF'ye tesislerini açtıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah liglerin başlamasına kadar normal bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. Amatör şubelerde de kademe kademe antrenmanlar başlıyor. Orada da testlerimiz yapıldı. Fenerbahçe sportif faaliyetlerine yüzde 100'e yakın olarak başlamıştır. Bu dönem vicdanlı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreç oldu. Futbol takımımız, Emre Belözoğlu'nun liderliğinde para topladılar. Bu para ile ne yapabiliriz dedik. Valiliğimizin desteği ile 33 bin ailemize destek olduk. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizim yardım sıramız önümüzdeki haftalarda gelecek. Fenerbahçe futbolcularının sağlamış olduğu destekler önümüzdeki günlerde ailelere ulaşacaktır. Biz Fenerbahçe olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Er ya da geç bu süreç geride kalacak. Arkasında bir tahribat bırakacak. Genel ve spor ekonomisinde sorunlar olacak. Yapabilecek çok şey var. El ele verip acilen uzun vadeli, sürdürülebilir tedbirler almamız gerekiyor. Spor ekonomisi açısından benim düşüncem olumsuz etkileri önümüzdeki sezon göreceğimiz. Sponsorların durumlarını neler olacağı, ne kadar kombine, maç bilet satacağı emin değiliz. Maçların seyircili-seyircisiz olacağı belli değil. Yayıncı kuruluşu ile yaşananlar var. Spor ekonomisi de ister istemez etkilenecek. Bunların sonuçları da yaşayıp göreceğiz. Fenerbahçe ailesi olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camiamız elinden gelen her türlü desteği bu zamana kadar verdi. Gemiyi bu şekilde yüzdürebildik. Şu an birinci önceliğimiz gemiyi limana getirebilmek ikincisi ise borçları indirebilmek. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik. Yeni bir borç üzerimize almadık. Ama daha çok yolumuz var.”

“EN DOĞRU KARAR LİGİ OYNATMAK”

“Sportif açıdan bakınca voleybol, basketbol var. Euroleague iptal edildi, Olimpiyatlar iptal edildi. Pek çok branşta erteleme ve iptaller oldu. Geriye bir tek futbol kalıyordu. Federasyonun verdiği karar zor bir karar. Yurt içinde, dışında tartışmalar var. Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Futboldaki iptalin etkisi, diğer sporlar gibi olmayacaktır. Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu aşamada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması. Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran’dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz.”