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Survivor’da Burak Yılmaz ve Sercan Yıldırım’dan güldüren performans

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Burak Yılmaz ve Sercan Yıldırım ikilisi bu kez Survivor'da buluştu. Survivor 2020'nin bayram özel bölümünde 'Anlat Bakalım' oyununa canlı yayın ile katılan Burak Yıldırım, eski takım arkadaşı olan ve Survivor ünlülerde yarışan Sercan Yıldırım ile eşleşti.

11:54 -
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Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, Survivor canlı yayınına katıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünde ‘Anlat Bakalım’ oyunu ünlüler ile yarışmacılar arasında oynandı. Burak Yılmaz ünlüler takımında, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sercan Yıldırım ile eşleşti. İkilinin ‘Anlat Bakalım'daki diyaloğu eğlenceli anlara sahne oldu.

Survivor yarışmacıları, programa bağlanan Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül ile eşleşerek ‘Anlat Bakalım’da yarıştı.

Emre Belözoğlu ve Aycan Yanaç ikilisinin oyunu da geceye damga vuranlar arasındaydı.

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Son güncelleme: 12:07 25.05.2020