Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig maçları şifresiz mi olacak?

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig kaldığı yerden ne zaman devam edecek belli oldu.

Nihat Özdemir’in açıkladığı tarihe göre Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler aynı tarihte başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

Liglerin 12 Haziran tarihinde başlamaması halinde ellerinde başka senaryoların olduğunu da söyleyen Nihat Özdemir, maçların şifreli yayınlanacağını açıkladı.

“MAÇLAR ŞİFRELİ YAYINLANACAK”

– beIN Media, Süper Lig için büyük miktar ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor.

– ZTK’da 3 maçımız kaldı. Birer yarı final rövanş ve final maçımız var. Bunları da programın içine dahil edeceğiz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor.

– Tek şehirde futbol oynamak TFF’nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Bu bizim dışımızda konuşulan konuydu. Herkes kendi stadında oynayacak.

– Süper Lig’deki 18 takımdan 13-14’ü liglerin oynanmasını istiyor. TFF 1. Lig’den ise 11 takım devam etmek istiyor.

– TFF Sağlık Kurulu’nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bize yollayacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna uymak zorundalar.