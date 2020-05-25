Son dakika! Euroleague ve EuroCup’ta sezon iptal edildi

Son dakika haberine göre Euroleague ve EuroCup’ta sezonlar iptal edildi. A Lisansı sahibi kulüpler ile Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu sezonu iptal etme konusunda anlaşmaya vardı ve karar kesinleşti. Bartomeu TSİ 17.30’da online basın toplantısı yapacak.

Euroleague’de Anadolu Efes lider konumdaydı. Fenerbahçe Beko ise 8. sırada yer alıyordu. EuroCup’ta ise TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti.

Euroleague ve Eurocup’ın askıya alınmasının ardından yönetim yeniden başlama doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekteydi. EuroLeague’e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

Oyuncular ve ELPA sıcak bakmıyordu

Oyuncular ve ELPA'nın (Euroleague Oyuncular Birliği) sezonun oynanmasına sıcak bakmadıkları yönünde açıklamaları sonrasında saat 12.00’de start alan toplantıda Turkish Airlines EuroLeague’de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi.

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Dikkat çeken ‘oylama’ ayrıntısı!

Toplantıyla ilgili ayrıntılara ulaşan Sözcü yazarı Devrim Demirel, Euroleague’deki kritik toplantıda en dikkat çeken gelişmenin Jordi Bertomeu’da yaşandığını ifade etti. Demirel şöyle aktardı:

“A Lisans sahibi 11 takım, Euroleague yönetimi ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. A Lisans sahibi takımlara sezonun geleceğiyle ilgili kararları soruldu. Takımlar, sezonun devam etmemesi yönünde fikir birliğine vardı. Toplantıya damgasını vuran isim Jordi Bertomeu oldu. Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, sezonun iptal edilmesi yönündeki görüşünü kulüplere iletti. Bu flaş gelişmenin ardından sezonun iptali kararı verildi.”

A Lisans sahibi Anadolu Efes, Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos, Armani Milano, Maccabi ve Zalgiris oylamaya katılırken geri kalan 7 takım Valencia, Kızılyıldız, ASVEL, Alba Berlin, Bayern Münih, Zenit ve Khimki oylamaya katılmadı.

Kararın gerekçeleri de açıklandı!

EuroLeauge yönetimi sezonun iptaline yönelik kararın gerekçelerini madde madde açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

– Sağlık ve güvenlik tüm oyuncu ve katılımcılar için en büyük önceliğimizdir.

– Virüsün farklı bölgelerdeki gelişim durumu sebebiyle her takım için idman şartlarının sağlanmasını garanti edilememektedir.

– Üstteki madde dolayısıyla yerel yönetimler farklı seyahat kısıtlama uygulamalarında bulunmaktadır.

– Bütünlüğü korumak adına takım sayısını azaltma içeren çözümler kabul edilmemiştir.

– Sağlık prosedürleri dolayısıyla sezonun Temmuz ayında bitirilmesi mümkün olmamaktadır.

– Gelecek sezonu etkilememek adına karar verme sürecinde takvim değişikliği yapılmamıştır.

– Hazırlık takviminde EuroLeague için bu sezon takımlara daha fazla süre tanınacaktır.

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Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’nun karara ilişkin sarf ettiği sözler ise şu şekilde:

“Şüphesiz 20 yıllık tarihimizde aldığımız en zor karar oldu. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü, Avrupa basketbolunun en zevkli ve heyecanlı sezonunu kısa tutmak zorunda kaldık. Bu karar, tüm lig paydaşlarının kararlılığını koruduğu ve tüm çabalarımız için itici güç olan taraftarlara eksiksiz ve benzersiz bir özel sezon sunmaya çalışmak için mümkün olan her yolu tükettiğimiz iki buçuk aydan sonra alındı. Bununla birlikte, taraftarların bugüne kadarki oyunlardan ne kadar keyif aldıklarını gösteren rekor veriler, bize daha iyi bir 2020-21 sezonu planlamaya başlamak için her zamankinden daha fazla enerji veriyor.

EuroLeague ve EuroCup topluluklarının bu inanılmaz zor zamanlarda nasıl birleştiklerini görmekten gurur duyuyorum. Aynı şekilde, kulüplerimizin kararlarındaki cesaretten ve topluluğa olan katkılarından, EuroLeague markasına ve temsil ettiklerine olan inanç ve bağlılıklarından, başından beri destekleyici olan anlayışlı hakemlerimizden, oyuncularımızdan, antrenörlerimizden gurur duyuyoruz. Burası olağanüstü bir topluluk ve biz de onun bir parçası olarak ayrıcalıklıyız.

Açıkçası, 2019-20 sezonunu sürdürmek için birçok motivasyonumuz vardı, ancak böyle istisnai bir durumda, insanların sağlığını diğer ilgi alanlarının önüne koymak zorundayız: oyuncularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz, personeli lig çalışanlarımız, yayıncılarımız ve tüm aileleri bunu yaparak inançlarımıza ve temsil ettiğimiz değerlere bağlı kalıyoruz. Önümüzdeki aylarda sadece bir görevimiz var: topluluklarımızın güçlenmesine yardımcı olmak ve taraftarlarla yeniden bir araya gelebileceğimiz zamanlar için kendimizi – saha içinde ve dışında en iyi ortamı oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç.”