Roma’nın eski futbolcusu Joseph Bouasse kalp krizi nedeniyle vefat etti

Roma yaptığı açıklamayla eski orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

L’#ASRoma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Roma’nın futbolcusu olan fakat A takımla hiç maça çıkmayan 21 yaşındaki genç futbolcusu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Roma eski futbolcusu için şu açıklamayı yaptı; ‘Kulümübüz, eski Primavera oyuncumuz Joseph Bouasse Perfection’ın beklenmedik ölümünü üzüntüyle öğrendi. Roma olarak bütün yakınlarına bağsağlığı diliyoruz.’