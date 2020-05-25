Rafael Benitez geri dönmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United´ın Suudi Arabistan sermayesi tarafından satın alınmasının ardından, takım hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak 2016-2019 yılları arasında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Rafael Benitez´in yeniden takımın başına geçmek istediği öne sürüldü. İspanyol teknik adam, şu anda Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang´ı çalıştırıyor.

Satın alma işlemenin ardından Premier Lig´in en zengin kulübü olan siyah-beyazlıların teknik direktör listesindeki tek isim Rafael Benitez değil. Newcastle yönetimi, Mauricio Pochettino´yu da gündeminde tutuyor. Haziran ayında yeniden başlaması beklenen Premier Lig´de bu sezonu mevcut teknik adam Steve Bruce ile tamamlaması ön görülen Newcastle United´ın gelecek sezon iki teknik adamdan birisini takımın başına getirmesi bekleniyor.

TRANSFER İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Ada ekibinde teknik adam arayışları sürerken, transfer iddiaları da devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın sahiplerinin transfer bütçesi olarak 280 milyon Pound ayıracaklarının iddia edilmesinin ardından Bale, Cavani, Vidal gibi yıldız futbolcuların ismi Newcastle United ile anılmıştı.

Ada´da ortaya atılan son iddia ise Manchester City´nin savunma oyuncusu John Stones ve Chelsea´nin orta sahası Ross Barkley´in Newcastle United yolunda olduğu. İki futbolcu daha önce Everton´da birlikte forma giymişti.