Kobe Bryant’ın eşi Vanessa heyecanını takipçileri ile paylaştı

Los Angeles Lakers’ın unutulmaz isimlerinden Kobe Bryant, geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa, efsane basketbolcunun ölümünün ardından ilk kez bir video yayınladı. Vanessa Bryant, sosyal medya hesabına koyduğu 11 aylık kızı Capri’nin ilk adımlarını paylaştı.
Vanessa Bryant, Instagram hesabında paylaştığı videoya “Bebeğim! Seninle gurur duyuyorum. Capri teyzesinden annesine doğru ilk adımlarını attı” yazdı. Videoda ise Vanessa Bryant’ın “Seninle gurur duyuyorum. Bunu başaracağını biliyordum” dediği gözlendi.
Video, kısa süre içerisinde 4 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
İşte Vanessa Bryant’ın paylaştığı video:
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My baby!!!! So proud of my Koko Bean Capri took her first steps from her auntie Sophie to mama today.