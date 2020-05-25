İngiliz devinin üçlü transfer planı! Milli yıldız da aralarında…

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Savunma, kanat ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Jurgen Klopp’un listesinde Leicester City forması giyen Milli yıldız Çağlar Söyüncü’nün de yer aldığı belirtildi.

Bu sezon yakaladığı çıkış ile Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp’un, 24 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için tüm şartların zorlanmasını istediği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City’nin de yakından ilgilendiği Çağlar Söyüncü’nün tercihinin Liverpool olabileceği belirtildi.

Liverpool’un efsane isimlerinden John Barnes da Çağlar Söyüncü’nün Liverpool için çok iyi bir transfer olacağının altını çizdi.

İngiliz devinin listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund’da forma giyen Jodan Sancho ve Atletico Madrid’in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu öğrenildi. Llorente, İngiltere’de oynanan ve Atletico Madrid’in Liverpool’u elediği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçına damga vurmuştu.