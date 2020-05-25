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Ibrahimovic için büyük endişe! Antrenmanı yarıda bıraktı…

Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic'in antrenmanda sakatlandığı ve İsveçli oyuncuda aşil tendonu kopmasından şüphelenildiği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER
16:21 -
Haberler Futbol
Ibrahimovic için büyük endişe! Antrenmanı yarıda bıraktı…

İtalya Serie A’da liglerin tekrar başlayacak olması nedeniyle hazırlıklarını sürdüren Milan’da İbrahimovic üzüntüsü yaşanıyor…

Sky İtalia’nın geçtiği habere göre; bugün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan ve çalışmayı yarım bırakan İsveçli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişeleniliyor.

Aşil tendonunda hasar olduğundan şüphelenilen İbrahimovic’in yapılacak kontroller sonrası durumu netlik kazanacak.

39 yaşındaki futbolcunun tetkiklerinde tendon kopması tespit edilmesi halinde en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milan forması ile bu sezon 10 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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Son güncelleme: 16:30 25.05.2020