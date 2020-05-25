Fenerbahçe’de testler negatif çıktı kamp tarihi belli oldu…

Fenerbahçe’de bugün yapılan corona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından Fenerabahçe’nin Riva’da 6 gün kamp yapacağı açıkladı.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama…

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize bugün yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Takımımız, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 26-31 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacaktır.