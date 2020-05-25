Fenerbahçe, Mehmet Aurelio’yu A takım teknik heyetine kattı

Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde taraftarların yoğun takdirini toplayan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio’yu A takım teknik heyetine dahil ettiklerini duyurdu.
İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:
“Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü.”