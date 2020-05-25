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Sözcü

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio’yu A takım teknik heyetine kattı

Fenerbahçe, unutulmaz orta saha oyuncusu Mehmet Aurelio'yu A takım teknik heyetine dahil ettiğini açıkladı.

14:27 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio’yu A takım teknik heyetine kattı

Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde taraftarların yoğun takdirini toplayan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio’yu A takım teknik heyetine dahil ettiklerini duyurdu.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

“Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü.”

Fenerbahçe Mehmet Aurelio süper lig
Son güncelleme: 14:32 25.05.2020