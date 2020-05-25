Diego Simeone eleştirilere cevap verdi! ‘İyi defans yapan kazanır’

Atletico Madrid’in defansif bir oyun anlayışı ile takımını oynattığı yönünde eleştirilere maruz kalan teknik direktörü Diego Simeone, başarının anahtarının savunmayı iyi yapmak olduğunu söyledi ve kendini savundu.

Defans yapmayı bilen çok takım olmadığını kaydeden Simeone, “Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?” dedi.

Atletico Madrid’de birçok hücumcu ile sahaya çıktığını da vurgulayan arjantinli hoca, “Atletico’daki ilk takımında Diego, Arda Turan, Falcao ve Adrian’ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu.” ifadelerini kullandı.

Diego Simeone, Atletico Madrid ile 8 sezonda 8 kupa kazandı.