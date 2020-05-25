Corona günlerinde hat-trick! Herkes bu hareketi konuşuyor

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan Almanya Bundesliga’da Leipzig, deplasmanda Mainz’i 5-0’la geçerken, Timo Werner attığı üç golle yıldızlaştı. 11, 48 ve 75. dakikalarda attığı gollerle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Timo Werner’in performansı kadar, üçüncü golden sonra yaptığı hareket de konuşuldu.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle futbolculardan gol sevinçlerinde sosyal mesafeyi korumaları istenirken, Werner’in son golünden sonra takım arkadaşları bu kuralı unuttu. 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu tebrik etmek için yanına gelen Kevin Kampl, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Takım arkadaşının kendisine yaklaşmasını istemeyen Werner, sevinmekten çok, attığı gole pişman olmuş gibi bir görüntü sergiledi. Kamlp’dan kendisini uzaklaştırmak için attığı goller kadar efor sarf eden Werner, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Werner’in hat-trick yaptığına pek de memnun olmadığının altını çizerken, yıldız futbolcunun bundan sonra gol atmadan önce iki kez düşüneceğini belirtti.

Sosyal medyada kısa sürede yapılan yüzlerce yorumda, corona günlerinde futbolun eskisi gibi keyif vermediği vurgulandı.