Caner Erkin: Bana tavrı saygısız ve kabaydı

Beşiktaş’ın sol beki Caner Erkin, İtalyan basınına bir röportaj verdi ve Inter’e imza attıktan sonra yaşanan 2,5 aylık dönemi, geri dönüşünü anlattı, Frank de Boer’e ateş püskürdü. İşte Caner Erkin’in sözleri…

‘BENİ DIŞARIDA BIRAKTI’

Inter’e gelince büyük bir adım attığımı düşündüm. Amacım düzenli olarak oynayabilmek ve kupalar kazanmaktı. Mancini ayrıldığında bile takımdan ayrılmayı düşünmedim. Yeni gelen Frank de Boer’in bana karşı tavrı hiç hoş değildi. Beni genç takım oyuncusuymuşum gibi dışarıda bıraktı.

‘MANCINI AYRILDIĞINDA ÜZÜLDÜM’

Mancini, beni sol dış oyuncusu olarak istedi. Bu yüzden sezon öncesi maçların hepsinde bana görev vermişti. Mancini bana güveniyordu ve ayrıldığı zaman gerçekten üzüldüm. Futbolda her şey olabilir ama De Boer’den gördüğüm tavır tamamen saygısızca ve kabaydı.

‘INTER’DE MUTLUYDUM’

Inter’in bir parçası olduğum için çok gururluyum. Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Antrenman sahaları da çok güzeldi. Açıkçası, Inter’de geçirdiğim günler nedeniyle mutluydum.

‘TAVRI KARİYERİMİ ETKİLEDİ’

De Boer bana neden bu şekilde davrandı, hiçbir zaman anlamadım. İtalya’ya ayağını bastığından beri hiçbir zaman planlarında olmadım. Beni sezon öncesindeki son maçta dışarıda bıraktı ve sonra testlere sokmadı. Kendi başıma, takımdan ayrı çalışmak zorunda kaldım. Açıkçası benim düşünülmediğimi göstermek için taktik yapıyordu. Onun hareketleri, benim futbol kariyerimi etkiledi. Başka bir açıklaması yok.

‘INTER TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ’

Herkes Frank de Boer’in nasıl bir insan olduğunu biliyor. Bu yüzden ona Inter gibi bir kulüpte nasıl teknik direktörlük yaptırdıklarını anlamıyorum. Her an, onun hareketlerinin Inter gibi bir kulübe ait olmadığı belliydi. Bana yaptığından sonra, onunla ilgili iyi bir düşüncem olamaz ve hiçbir zaman da olmayacak. Bence Inter tarihinin en kötü teknik direktörü.

‘BÜYÜK HAYALLERİM VARDI’

Inter tecrübem, çok kötü bir deneyime döndü. Kim bilir, belki bir gün tekrar geri dönerim. Büyük hayallerim vardı, bu yüzden kötü oldu. Bir teknik direktör yüzünden sadece 2,5 ay sürebildi. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil. Kariyerimi en iyi seviyede sürdürmeye devam etmek istiyorum.