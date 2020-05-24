Uğurcan Çakır: Her şeyin bir sırası var

Süper Lig’in en değerli 10 oyuncusundan biri olarak gösterilen ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa hayali için ilk olarak bordo-mavili kulüple şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Süper Lig’in geri kalan 8 maçlık bölümü en iyi şekilde tamamlayarak hedefe ulaşmak istediklerini belirten Uğurcan Çakır, “Karantina günlerinde çalışmalarımıza evde devam ettik. 5 Mayıs’tan bu yana saha çalışmalarını takımla birlikte sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız oldukça keyifli geçiyor. Sıkı bir çalışma temposu içindeyiz. Futbolu çok özledik. İnşallah kaldığımız yerde hedefimize doğru ilerleyeceğiz” dedi.

Başarılı kaleci transfer haberleriyle gündemde olmasıyla ilgili olarak ise, “Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor’da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur” ifadelerini kullandı.