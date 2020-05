Robin Van Persie, Van Gaal’dan yediği tokadı anlattı: ‘Bana bunu bir daha sakın yapma!’

Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal’ın kendisine tokat attığını açıkladı.

Hollanda turnuvanın sürpriz ekiplerinden Kosta Rika ile çeyrek finalde karşılaşmış ve karşılaşma golsüz 90 dakikanın ardından uzatmalara gitmişti. Uzatma bölümünde van Persie’nin bacağına kramp girdi ve Hollandalı hoca van Gaal sahaya bağırarak onu çıkaracağını söyledi. Ancak oyundan çıkmayı reddeden RVP, maç penaltılara kalırsa kullanmak istediğini söyledi.

Uzatma dakikalarında da gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Atışlardan önce yaşananları yıllar sonra Robin van Persie ‘LVG – The Manager and the Total Person’ adlı kitapta anlattı:

“Maç bitmiş ve taç çizgisinin orada toplanmıştık. Bana yaklaştı ve bir anda tokat attı. Çat! Kocaman eli ile çarptı. Ve büyük bir kızgınlıkla ‘Bunu bana bir daha asla yapma’ dedi. Ona baktım ve donup kaldım. Louis, ‘Şimdi kendine gel ve penaltıda topu ağlara gönder!’ dedi.”

Hollanda penaltı atışlarını 4-3 kazanarak Kosta Rika’yı eledi. Van Gaal atışlar öncesi kaleci Tim Krul’u oyuna alarak cesur bir hamle yapmış ve Newcastle United file bekçisi 2 kurtarışa imza atmıştı.

Turnuvanın ardından Van Gaal, Manchester United’ın başına geçmiş ve Van Persie ile tekrar bir araya gelmişti. Van Gaal ManU’da iki yıl görevde kaldı. FA kupasını kazandıktan iki gün sonra görevine son verildi.