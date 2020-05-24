Premier League’de iki kişide daha corona virüsü tespit edildi

Premier League yönetimi resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile lig genelinde sürdürülen corona virüsü testlerinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre oyunculara, teknik heyetlere ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni testler sonucunda iki kulüpte birer kişide corona virüsü tespit edildi.

Açıklamada 19, 21 ve 22 Mayıs tarihinde yapılan 996 testte iki pozitif sonuca rastlandığı belirtildi. Kulüpler ve şahıslar açıklanmazken pozitif vakaların yedi gün boyunca kendi kendilerine izolasyon sürecine girecekleri duyuruldu.

Daha önce 17 ve 18 Mayıs’ta yapılan 748 testte 6 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Watford’dan Adrian Mariappa ve iki kulüp çalışanı ve Burnley’nin asistan menajeri Ian Woan bu kişi arasında yer almaktaydı.

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Mart ayından bu yana askıda bulunan Premier League’de maçların haziran ayında başlaması planlanıyor ancak henüz net bir tarih açıklanmadı. Hükümet ise 1 Haziran’dan itibaren üst düzey profesyonel müsabakalara yeşil ışık yakacak.

Vakalar 250 bini geçti…

Ülke genelinde maçların yeniden başlayıp başlamaması üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Öte yandan açıklanan verilere göre Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 257 bin 154 vaka tespit edildi. 36 bin 675 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.