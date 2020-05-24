Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’tan sert tepki: ‘Çok aptalmışız…’

Almanya Bundesliga’da maçlar oynanmaya başladı, La Liga 8 Haziran’da yeniden başlıyor, Premier League ve Serie A’da göründüğü üzere aynı yolda. Ancak Fransa Ligue 1, iptal kararı aldı ve Paris Saint-Germain’i şampiyon ilan etti. Bu karar tartışılmaya devam ederken Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, sert ifadeler kullandı.

Aulas, İspanya hükümetinin La Liga için başlangıç tarihi olarak 8 Haziran’ı belirlemesi üzerine görüş bildiren Aulas, L’Equipe’e yaptığı açıklamada “Geçen iki ayda İspanyol yetkililer süreci UEFA ile gözlemledi ve UEFA ile birlikte çalıştı” dedi.

“Bir paradoks yaratan durum şu ki aynı toplantılara Fransa Ligi’nin genel direktörü Didier Quillot da katıldı” diyen Aulas, “Özellikle 23 Nisan’daki toplantı… Gerçekte, UEFA ile yapılan bu toplantıda ‘sabırlı olmak gerektiğinin’ altı çizilmişti. Bizim yöneticilerimizin de bu toplantıya katıldığını ve farklı sonuçlar çıkardığını düşününce çok aptal olduğumuzu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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Karar danıştaya gidecek!

Ligue 1 ve Ligue 2’de sezon bitime 10 maç kala iptal edilmişti. Bu kararla kötü bir sezon geçiren Lyon da 7. sırada ligi noktaladı ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaçırmış oldu. İtirazı cuma günü reddedilen Lyon, kararı, küme düşen Amiens ve Toulouse ile birlikte danıştaya taşıyacak.

Aulas’a “Takımınız Şampiyonlar Ligi vizesi almış olsaydı da aynı tepkiyi verir miydiniz?” diye sorulurken başkanın cevabı “Yeminim ederim aynı tepkiyi verirdim, çocuklarım üzerine yemin ediyorum…” oldu.