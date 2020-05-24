Milli Muaythai sporcusu İzzettin Altunsöz kimdir? İşte Avrupa şampiyonu Altunsöz’ün başarıları

10 Mayıs 1999’da Mardin’de dünyaya gelen milli Muaythai sporcusu İzzettin Altunsöz, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okudu. Kariyerinde şu ana kadar 16 maçta boy gösteren Altunsöz, 14 maçta galip gelirken bu maçların 6’sında rakiplerini nakavt etti.

30 Ağustos 2019 zafer bayramında tv8 ve tv8,5 ekranlarında canlı yayında Bosna Hersek'li rakibini 5. saniyede nakavt eden ve dikkatleri üzerine çeken Altunsöz 10 Ekim 2019’da da yine tv8 ve tv8,5 canlı yayınında mücadele etti.

Pitbull Promotion'ın düzenlediği profesyonel Muaythai gecesinde İzzettin Altunsöz, Yunan rakibi Kaukaufokis Thainis’i üçüncü rauntta nakavt ederek önemli bir zafere imza attı. Kariyeri boyunca 3 kez IFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Altunsöz, ayrıca 2018’de Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında 60 kiloda Macar, Fransız ve Belaruslu rakiplerini yenerek altın madalya kazandı ve bayrağımızı göndere çektirdi.

Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu!

2017, 2018 ve 2019’da üç kez üst üste Muaythai’da Türkiye şampiyonu olan Altunsöz, 29 Ekim 2017’de Mersin, Tarsus’ta düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kupası’nda 63.5 kiloda çıktığı dört maçı da kazanarak şampiyon oldu.

Muaythai’nin yanı sıra Wushu-Sanda’da da yarışan genç sporcu Kayseri’de düzenlenen Wushu-Sanda Balkan Şampiyonası’nda 60 kiloda şampiyonluk elde etti. İzzettin Altunsöz, Türkiye Muaythai Federasyonu’nda 1. kademe Muaythai antrenörlüğü yapmaktadır.