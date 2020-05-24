Manchester United Football Manager’ı dava etti

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United, popüler bilgisayar oyunu Football Manager’ın yayıncısı Sega ve geliştiricisi Sports Interaktive’i dava etti. Manchester United, dava gerekçesi olarak ise kulübün isminin çok fazla kullanılmasını ve kulüp isminin yanında gerçek logonun yer almamasını gösterdi.

Ticari marka ihlali nedeniyle açılan dava ile ilgili Manchester United avukatlarından yapılan açıklamada “Manchester United, dünyanın en önemli markalarından biri… Oyunu oynayanlar, Manchester United isminin yanında gerçek logoyu görmek istiyorlar. Oyunda gerçek logonun kullanılmaması, Manchester United’ı logosuna lisans verme hakkından mahrum bırakıyor. Bu da ticari hakların yanlış kullanımı anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Oyunun yayıncısı Sega ise 1992 yılından bu yana söz konusu durumun hiçbir şikayet olmadan kullanıldığına dikkat çekerek “Basitleştirilmiş kulüp logosu, oyun başlarken rastgele şablonlardan seçiliyor. Uzun zamandır kulüp çalışanlarına ve oyunculara oyunu gönderiyoruz. Şimdiye kadar hiç böyle bir şikayet duymadık” açıklamasında bulundu.